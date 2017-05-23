“الشمالية” يظفر بلقب بطولة القوات المسلحة لالعاب القوى

الاصلاح نيوز-

ظفر فريق المنطقة العسكرية الشمالية بلقب بطولة القوات المسلحة لالعاب القوى التي اختتمت اليوم الثلاثاء على مضمار جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وجمع فريق المنطقة العسكرية الشمالية 239 نقطة ليتوج باللقب، فيما حل فريق فرقة الملك عبدالله الثاني المدرعة الثالثة بالمركز الثاني جامعا 224 نقطة، وحل فريق سلاح الجو ثالثا برصيد 71 نقطة، والمنطقة العسكرية الشرقية رابعا برصيد 68 نقطة.

وقام رئيس اركان فرقة الملك عبدالله الثاني المدرعة الثالثة، بحضور سكرتير الاتحاد الرياضي العسكري العقيد جهاد قطيشات، بتتويج الفرق الفائزة واللاعبين الحاصلين على المراكز الاول في البطولة التي تأتي في اطار انشطة الاتحاد الرياضي العسكري.

وجاءت ترتيب الفرق عقب نهاية البطولة على النحو التالي: المنطقة العسكرية الشمالية في المركز الأول، فرقة الملك عبدالله الثاني المدرعة الثالثة في المركز الثاني، فريق سلاح الجو الملكي في المركز الثالث، المنطقة العسكرية الشرقية في المركز الرابع، المنطقة العسكرية الوسطى في المركز الخامس، فريق العمليات الخاصة في المركز السادس، فريق المنطقة العسكرية الجنوبية في المركز السابع.

يشار الى ان فرق القوات المسلحة في مختلف الالعاب تضم في صفوفها نخبة من لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث تبدي الفرق العسكرية تعاونا كبيرا مع المنتخبات الوطنية والاندية، لما فيه مصلحة الرياضة الاردنية.