“جت” الناقل الرسمي الداخلي لمهرجان جرش للثقافة والفنون

الاصلاح نيوز-

اختارت إدارة مهرجان جرش شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) ليكون الناقل الرسمي الداخلي للمهرجان وضيوف المهرجان المواطنين الأردنيين والزوار العرب وذلك للمرة السابعة على التوالي. واعرب المدير العام التنفيذي للمهرجان محمد ابو سماقة عن اعتزازه بالشراكة مع شركة جت باعتبارها الناقل الداخلي للمشاركين والصحفيين والاعلاميين وزوار المهرجان واعتماد فروع الشركة كمراكز معتمدة لبيع التذاكر في كل من عمان واربد والزرقاء، مؤكدا دور المهرجان في الترويج للشركة من خلال الاخبار والبيانات الصحفية وكافة وسائل الترويج من اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف المحلية والمواقع الالكترونية والاذاعات وشاشات التلفزة المحلية والعربية .

بدوره المدير العام لشركة جت مالك حداد اعرب عن سعادته للشراكة مع مهرجان جرش للثقافة والفنون ،واستعداد الشركة لتلبية كافة احتياجات المهرجان وضيوفه حيث سيتم تقديم أسعار منافسة للمواطنين الراغبين بالذهاب الى مدينة جرش لحضور فعاليات المهرجان.