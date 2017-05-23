ولي العهد يحلق عبر طائرة مروحية بفريق قوة ريد بُل الجوية

الاصلاح نيوز-

قاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، طائرة مروحية على متنها فريق قوة ريد بُل الجوية، في رحلة فوق منطقة البحر الميت، لأداء قفزة فريدة في أخفض بقعة في العالم، (430 مترا تحت مستوى سطح البحر).

وجاءت هذه القفزة، ضمن سلسلة المغامرات الجوية التي نظمتها شركة ريد بُل الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ودعم من الديوان الملكي الهاشمي، لتنشيط السياحة في الأردن من خلال تصوير وعرض مناطق غنية بالمواقع الأثرية والمناظر الطبيعية، بأسلوب جديد ومختلف يشكل نموذجا متميزا في الترويج السياحي، ومن ضمنها إظهار المعالم الجمالية الفريدة للبحر الميت.

وكان سمو ولي العهد رحب، قبيل بدء الرحلة، بفريق قوة ريد بُل الجوية، واستمع إلى إيجاز عن تفاصيل القفزة، التي بدأت فوق منطقة البانوراما بمنطقة البحر الميت، بعد أن أعطى سموه شارة البدء بالقفز للمشاركين.

وبدأت عملية القفزة على ارتفاع 1865 مترا فوق سطح البحر، فيما تم فتح المظليات على ارتفاع 170- مترا من سطح البحر، ليصار بعدها إلى الهبوط على الشاطئ المكون من الملح المتراكم