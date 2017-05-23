الشهاب: سنحاسب من ينتهك حرمة شهر رمضان

الاصلاح نيوز-

أكد محافظ العاصمة سعد شهاب ان الجهات الامنية لن تتهاون في محاسبة اي شخص ينتهك حرمة الشهر الفضيل.

واضاف شهاب في تصريحات صحفية ان وزير الداخلية غالب الزعبي أصدر تعليمات خاصة بعدم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل.

وتضمنت التعليمات التي تم تعميمها على جميع محافظي المملكة للعمل بمضمونها، عدم السماح بفتح المطاعم والمقاهي خلال ساعات النهار واغلاق جميع النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الروحية تحت طائلة المساءلة القانونية.

كما دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة الى عدم المساس بحرمة الشهر الفضيل والالتزام بالآداب العامة وعدم خدش مشاعر الصائمين.

وحذر شهاب المطاعم والمقاهي و النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الروحية التي تقدم المأكولات والاراجيل في نهار رمضان بانه سيكون هناك اجراءات فورية رادعة بحقهم لافتا الى ان المواطن الاردني يتمتع بالأخلاق والرشد.

واشار شهاب الى ايعاز وزير الداخلية بمتابعة الخيم الرمضانية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفة منها لافتا الى ان اي شيء يخل بالنظام العام والآداب العامة غير مقبول.

وقال شهاب :” بناء على توجيهات وزير الداخلية غالب الزعبي عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية كافة لمناقشة الخطط الموضوعة لكل جهة على حدة لاستقبال الشهر الفضيل ‘.

واضاف انه تم الاجتماع مع مديرية الامن العام ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية المواصفات والمقاييس وامانة عمان ومؤسسة الغذاء والدواء، وسيكون هناك رقابة مشددة على مدار الساعة.

وزاد ان محافظة العاصمة ستكون مراقبة عن كثب لكافة محلات العاصمة وتستقبل الشكاوى على مدار الساعة ، داعيا المؤسسات العامة والخاصة الى التعاون على تقديم افضل الخدمات للمواطنين في الشهر الفضيل