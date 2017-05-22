ورشة عمل في جامعة عمان الأهلية حول الاتجاهات الحديثة في طرق التدريس والتعليم الجامعي

الاصلاح نيوز-

برعاية أ.د. صادق حامد رئيس جامعة عمان الأهلية نظمت الجامعة وبالتعاون مع المكتب الوطني “ايراسموس بلس” يوم الخميس الموافق 20-5-2017 ورشة علمية بعنوان “الاتجاهات الحديثة في طرق التدريس والتعليم الجامعي”، قدمها الخبير الأوروبي الدولي البروفيسور دكلان كندي.. و شارك فيها عدد من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية.

حيث ناقش المشاركون خلال الجلسات والدورة التدريبية والمحاضرات عدة محاور منها صياغة مخرجات العملية التعليمية واستخدامها بالطرق الإجرائية بالإضافة إلى الأساليب والطرق العالمية النموذجية المستخدمة لقياس مخرجات التعليم.

كما أكد أ.د. حسن الشلبي عضو فريق خبراء إصلاح التعليم العالي في الأردن وعضو الهيئة التدريسية في الجامعة المنسق والمشرف على الورشة العلمية الأكاديمية، بأن عقد وإقامة مثل هذه الورشات العلمية والأكاديمية تسهم وبشكل هام ومباشر في تطوير البرامج الأكاديمية وتأهيل أعضاء الهيئات التدريسية للمساهمة في رفع مستويات التعليم وتحقيق المعايير الدولية.

وفي نهاية الورشة قدم أ.د. حامد درع الجامعة التذكاري للخبير الدولي.