حقوق فيلادلفيا تنظم اليوم العلمي للكلية

الاصلاح نيوز-

تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم وضمن فعاليات اليوم العلمي لكلية الحقوق نظمت الكلية ندوة بعنوان اختصاصات المحكمة الإدارية ورقابتها على القرارات الإدارية التأديبية.وافتتح عميد كلية الحقوق الدكتور أسامة النعيمات الندوة بكلمة رحب بها بالحضور الكريم وبين أنه يأتي عقد هذه الندوة انطلاقا من ايمان الجامعة بالمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على مبدأ سيادة القانون.

وأكد أن القضاء الإداري يمثل أداة فعّالة في مواجهة الإدارة من خلال التحقق من مشروعية قراراتها، وما يملكه ذلك القضاء من سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون.

وبدوره سلط القاضي جهاد العتيبي الضوء على اختصاصات المحكمة وذلك وفقاً لقانون القضاء الإداري رقم 27/2014، وشدد على أهمية الرقابة على القرارات الادارية والطعون المقدمة وما هي طبيعة القرارات التي قد تصدرها المحكمة المختصة في النظر في هذه الطعون من رد والغاء وربط الجانب النظري بالجانب العملي وفتح الباب المناقشة.

وفي الختام سلم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة درع الجامعة للضيف.

وحضر اللقاء معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة و الاستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والادارية و حشد من الطلبة.