توقف قلب أسير مضرب وتحذير من خطر يهدد حياته

الاصلاح نيوز-

كشف مكتب الهيئة القيادية للأسرى عن توقف قلب أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 36 يوما على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضه لجلسة إنعاش كهربائية، محذرا في الوقت ذاته من تعرض حياته للخطر الشديد.

وقال مكتب الهيئة في بيان له، إن الوضع الصحي للأسير عدنان ساري محمد حسين (31 عامًا) من مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، تردى بشكل خطير أثناء تواجده داخل عيادة سجن “شطة”، لافتًا إلى تعرضه لجلسة إنعاش كهربائية بعد توقف دقات قلبه للحظات.

وناشد المكتب، من وصفهم بـ “أصحاب الضمائر الحية” بالتحرك الفوري والعاجل قبل فوات الأوان، في ظل صمت وتخاذل المسؤولين، بحسب البيان.

يشار إلى أن الأسير “حسين” معتقل منذ الثالث من آذار/مارس، عام 2004 ومحكوم بالسجن 24 عاما.(القدس)