المناصير يستثمر في العقبة بمليار دولار

الاصلاح نيوز-

وقعت اليوم الاثنين، اتفاقية بين مجموعة المناصير وسلطة مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تستأجر المجموعة بموجبها من سلطة العقبة أراضٍ مخصصة لإنشاء مجمع صناعي للأسمدة المتخصصة، بقيمة مليار دولار.

ووقعت الاتفاقية بحضور المهندس زياد المناصير رئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير، وناصر الشريدة رئيس سلطة مفوضية العقبة،، حيث قام بالتوقيع معين قدادة نائب رئيس هيئة المديرين ممثلا عن مجموعة المناصير، وعن سلطة تطوير العقبة غسان غانم المدير التنفيذي لسلطة العقبة.

يشار إلى أن بناء المجمع سيتم بمواصفات عالمية على مساحة 900 ألف متر مربع، بالإضافة إلى استخدام أحدث الأجهزة الأوروبية.

وسيعمل على التنفيذ المباشر واحدة من أكبر شركات المقاولات العالمية، وستتولى شركة Worley Parsons العالمية دور المستشار الفني للمشروع.

وأكد المهندس زياد المناصير رئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير على أهمية إنشاء هذا المجمع وصرّح:” تنبع أهمية هذا المشروع من أنه سيكون الأول على مستوى العالم في إنتاج كافة أنواع الأسمدة المتخصصة، مما سيجعل الأردن واحدة من أهم مصنعي الأسمدة في العالم وفي المرتبة الثانية عالميا بعد الصين”.

وأضاف المهندس المناصير: “سيعمل المجمع الجديد على توفير 1000 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 3000 فرصة عمل غير مباشرة”.

وأشار إلى أنه ستتم مراعاة الجوانب البيئية والسلامة العامة بأعلى المعايير.

يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ “مليار دولار”، وسيتم البدء في التنفيذ مباشرة خلال السنة الحالية، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من العام 2020 بجانب اعتماد المشروع على مواد أولية أردنية من مصانع الفوسفات والبوتاس والبرومين، على أن يتم تصدير 90% من الإنتاج للخارج.