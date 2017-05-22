دريك وبيونسيه يحصدون الجوائز..

الاصلاح نيوز-

أقيم أمس، حفل توزيع جوائز “Billboard Music Awards” لعام 2017، والذى حضره عدد هائل من النجوم العالمين، الذين قدموا عروضا غنائية راقصة مذهلة، وكان لمغنى الراب الكندى دريك نصيب الأسد فى حصد الجوائز، حيث نال جائزة افضل مغنى رجل للعام وجائزة نجم العام وجائزة “Top Billboard 200 artist” وجائزة أعلى أغنية مبيعا وجائزة “Top Hot 100 artist” بالإضافة إلى جائزة أفضل مغنى راب للعام.

كما نال دريك جائزتى “Top billboard 200 Album” وجائزة أفضل ألبوم راب للعام وجائزة أفضل جولة غنائية “راب” وجائزة “top straming song”، وجائزة أفضل أغنية راب التى قدمها مع ويز خليفة، وجائزة أفضل تعاون فنى مع ويز خليفة، وبعد حصد كل هذه الجوائز أطلق على دريك ملك “Billboard” هذا العام.

وحصدت النجمة بيونسيه ايضا عددا من الجوائز وهم أفضل مغنية للعام، وجائزة Top R&B artist، ونال ألبومها “Lemonade” جائزة Top R&B album، وأفضل جولة R&B، بالإضافة لجائزة أفضل جولة غنائية للعام.

وعن النجم العالمى جاستين تيمبرليك فنال جائزة الأغنية الأعلى مبيعا بـ”Can’t Stop The Feeling” وجائزة “top radio song”، بينما حصدت النجمة العالمى شير جائزة “Icon award”.

وكانت جائزة بيلبورد لأفضل فريق غنائى من نصيب ” Twenty One Pilots ” بالإضافة إلى جائزة افضل نجم روك للعام، أيضا جائزة ” billboard chart archievement award” و” top rock song” و” top rock artist” و” Top Radio Songs Artist ” .