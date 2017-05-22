الفنانة السورية رويدا عطية تتهم جهة أمنية في بلادها بالتجسس عليها

الاصلاح نيوزـ

اتهمت الفنانة السورية رويدا عطية جهات أمنية ببلدها سوريا، بالتجسس عليها عن طريق باختراق هاتفها الخاص.

رويدا كتبت، على حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”: “الى دولتي الكريمه سوريا بتقدم الى الجهات العليا… في احد الافرع بدمشق مسؤول عن مراقبه كل ما يتم من عمليات لداعش وتوابعها… ويقوم هذا الفرع بالدخول الى هاتفي الخاص… وكل ما يتم داخل هاتفي من محادثات وصور ومكالمات”.

وأضافت: “الرجاء من الجهات المختصه الحمايه من هالتصرفات المتدنيه… واخلي مسؤوليتي ومسؤوليه اي شخص من عائلتي من اي محادثه انا غير مسؤوله عنها… وكما عهدت من سوريا الدعم لكل مواطن الحمايه التامه… وللاسف اعترض للقراصنه من فرع يختص بهذا الشأن”.

واختتمت حديثها بقولها “حبايبي واصدقائي اخلي مسؤوليتي من اي شي صادر من هاتفي سواء بالواتساب او اي موقع للتواصل الاجتماعي… وشكرا”.

وكانت الفنانة السورية رويدا عطية قد أعلنت عودتها لخطيبها، نجم ستار أكاديمي إسماعيل مناسترلي بعد أقل من شهر على إعلان انفصالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.