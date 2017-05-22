Orange الأردن ترعى مؤتمر”البيانات الضخمة من أجل إحداث تأثير ضخم” الذي نظمته إنتاج

الاصلاح نيوز-

رعت Orange الأردن مؤخراً المؤتمر الذي أقامته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلوماتية في مجمع الملك الحسين للأعمال، تحت عنوان “البيانات الضخمة من أجل إحداث تأثير ضخم” تحت رعاية معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، والذي شهد مشاركة واسعة من شركات الاتصالات العاملة في المملكة.

وناقش المؤتمر الذي استضاف عدد من المتحدثين من القطاع الخاص والعام، أهمية البيانات الضخمة وأهمية استغلالها، وأشار إلى ضرورة مواكبة الأدوات العالمية للاستفادة من هذه البيانات، إذ أن ميزتها لا تنحصر في مكان جغرافي واحد أو وقت معين. كما تم نقاش كيفية مساهمة البيانات الضخمة في تحقيق التنمية التي تشمل تحويل بيانات ناقصة ومعقدة إلى معلومات عملية في سياق التنمية، جنباً إلى جنب مع مناقشة كيفية تحليل البيانات الضخمة لدفع عجلة النجاح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومثّل مجموعة Orange العالمية نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق، السيد نيكولاس كورديز، من خلال المشاركة في حلقة نقاشية حول الدوافع الرئيسية للتحليلات واكتساب التكنولوجيا، إدارة البيانات وبناء القدرات، بالإضافة إلى العقبات المحتملة والتوصيات. كما شارك مدير التحوّل التكنولوجي لدى Orange الأردن، السيد سنان كمال، في حلقة نقاشية بعنوان التحليلات الاستراتيجية، والتأثيرات المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لدى Orange الأردن، جيروم هاينك: “نفخر برعايتنا لهذا الحدث المهم، ونشكر إنتاج على دعمها لاستضافة هذه الاحتفالية بمناسبة الذكرى 152 لإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ تشكّل البيانات الضخمة مفهوماً جديداً ومهماً، يعمل على تغيير منهجية العمل داخل المؤسسات العامة والخاصة في جميع أنحاء العالم، كما تمتلك البيانات الضخمة قدرة على تحقيق التنيمة وبحث كيفية تحويل بيانات ناقصة ومعقدة إلى معلومات عملية في سياق التنمية”.

هذا وتأتي رعاية Orange الأردن لهذا الحدث ذو أهمية كبيرة في عالم التكنولوجيات الجديدة والبيانات الضخمة، خدمةً لزبائنها من قطاع الأعمال، ومساعدتهم للارتقاء بأعمالهم وربطهم بكل ما يهمّهم، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020” التي تقرّب الزبائن من كل ما هو ضروري ومهم بالنسبة إليهم.