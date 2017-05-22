فلكيون: رمضان السبت المقبل وسيكون 29 يومًا

الاصلاح نيوز-

اتفق ثلاثة من خبراء الفلك والمناخ في السعودية على أن يوم السبت 27 مايو الجاري سيكون الأول من شهر رمضان، موضحين أنه منذ ولادة شهر شعبان والقمر يسير خلف الشمس متجهًا من الغرب لجهة الشرق.

وذكروا أنه “بما أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهريا، فسيدركها في مساء الخميس وحينئذ يولد هلال شهر رمضان فلكيًا في تمام الساعة 10 والدقيقة 44 مساء”.

وأوضح أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم عبد الله المسند أن رمضان سيكون يوم السبت لا محالة، مشيرًا إلى أن شهر يونيو/حزيران هذا العام سيوافق ثالث أكثر شهور العام حرارة وجفافًا.

من جانبه، توقع الباحث الفلكي خالد الزعاق أن يكون الأول من رمضان يوم السبت، لافتاً إلى أنّ “الشمس والقمر في هذه اللحظة على خط طول سماوي واحد، وأثناء مغيب شمس عصر الخميس، سيغيب القمر قبلها عن جميع أنحاء العالم بمدد متفاوتة، وعن السعودية يغرب قبل الشمس بثلث ساعة تقريبا”.

وأضاف “على هذا الأساس سيكون الأفق خاليا تماما من القمر يوم الخميس ليلة الجمعة، وتستحيل مشاهدته استحالة قاطعة، لأن من شروط رؤية الهلال الشرعي أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس، وأن يتخلق النور في جرمه، وهذه الشروط غير متوفرة للهلال في يوم الخميس ليلة الجمعة”.

وبين أن “مساء يوم الجمعة 26 مايو سيمكث الهلال 44 دقيقة تقريبا، مما يجعل من الممكن رؤيته بالعين المجردة لأنه سيقع جنوب مغيب الشمس وشكل الهلال منحرف قرناه بين السماوي والجنوبي، ونسبة الإضاءة على وجهه 1.2 في المائج، ويبعد عن الأرض بـ 357554 كلم”.

وفي مساء يوم السبت غرة رمضان، سيكون الهلال مرتفعا وواضحا وجليا وكبير الحجم. ويرجع سبب هذا إلى كبر عمر الهلال وموقعه البعيد من الشمس في لحظة مشاهدته”. وشدد الزعاق على أن الحسابات الفلكية، تؤكد أن شهر رمضان لن تكتمل عدته 30 يوما، ويوم الأحد 25 يونيو/ حزيران سيكون أول أيام العيد.

ويتفق الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني مع توقعات الدكتورين المسند والزعاق.

وبين لـ “العربي الجديد” أن شهر شعبان الجاري 30 يوما وهو ما يعني أن يوم السبت 27 مايو/أيار الجاري سيكون بداية رمضان كما سيكون “رمضان 29 يومًا، فقط، وهو ما يعني أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد 25 يونيو/حزيران المقبل”.

وتوقع الجهني أن تكون درجة الحرارة مرتفعة، وقال “ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا مع دخول شهر رمضان المبارك، ولكنها ستميل للاعتدال ليلاً وتكون حول معدلاتها الطبيعية.