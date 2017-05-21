محمد البدارين يكتب لـ “الاصلاح نيوز”: لامركزية تحت التجربة في الاردن!

بقلم – محمد البدارين

سيقال ، فيما بعد ، ان الخلل ليس في مفهوم اللامركزية نفسه ، بل في عدم فهمه ، تماما كما قيل ان الخلل ليس في مفهوم الخصخصة نفسه ، بل في اساليب تطبيقه ، او كما قيل ايضا ان الخلل ليس في مفهوم التنمية بل في عدم الاستدامة. وعموما سيظل يقال ، بأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ، فمن بوسعه ان يسأل هذا الذي يسمى الجميع ؟!

قصة لم تعد مثيرة ، يعيش العرب عموما ، فصولها عبر زمن متراكم ، انها قصة التجريب المستمر ، من دون ان تتحمل اية جهة اية مسؤولية عن النتائج. واذا كانت قصص كل الامم في عصرنا تبدو قابلة للفهم ، فان القصة العربية بمجملها ، باتت خارج نطاق اي فهم جدّي!

وفي عالم خارج الفهم ، يمكن ان يكون السير في اي اتجاه صحيحا او غير صحيح بحسب الرغبة. ويصبح التجريب ممكنا وقابلا للتكرار ، وتزدهر دعاوي الاتجاهات المتعاكسة التي تجعل السير الى الخلف والى الامام في وقت واحد قابلا للحدوث. وكنتيجة ، بات الانفراط الذاتي والتكفير والتخريب والتشكيك والفبركة ، عناصر اساسية في الواقع الفعلي ، وصارت كل الموجودات والاصول الثابتة محل شك وقابلة للتحريك والتصفية.

ولما كنا ندرك ان كل ما يمكن ان نشير اليه ، ليس سوى بعض ملامح ازمة معقدة وطويلة الامد ، فاننا لا نطمح الا الى خفض مستوى التوقعات المأمولة من مشروع اللامركزية في الاردن. فاللامركزية حسب الادبيات التأسيسية لها ، ليست سوى بند واحد من بنود فلسفة سياسية معروفة ، هي الان محل مراجعة واعتراض في المركزين الاوروبي والامريكي. كما ان تجارب الدول المشابهة التي سبقت في التطبيق ليست مشجعة ، ولم يثبت ميدانيا ان الحكومات المحلية اللامركزية ، اقل عيوبا من الحكومة المركزية.فيما تجتاح العالم اليوم حركات فكرية وسياسية مؤثرة ذات اتجاهات جديدة ، ليس اليمين المتطرف الطالع من القاع ، سوى واحد منها.

نقول ذلك ونحن نعرف ان المتحمسين للامركزية في الاردن ليسوا جهلة ، لكن الحماسة تعمي ، ومع ملاحظة ان الاردن نجح في تأجيل هذا المشروع لمدة طويلة ، فقد يكون من المفيد ان ندعو للاحتفاظ بخطوط للرجعة او تعديل المسار. وقد يفيد التذكير ايضا ، بان التقدم لا يتحقق بادعاء التقدم ، كما ان التحديث المظهري ليس سوى خداع للذات بتكاليف باهضة ، وباعتباره كذلك ، فهو تقليد خانق للروح الانسانية المستقلة التي بدونها يتحول الناس الى مجرد اجسام يومية متحركة.

والاردن الذي يحقق نجاحات محسوبة ، بدون اي شك ، لايزال حتى الان امام اسئلته الكبرى ، والكثير من هذه الاسئلة مطروحة للنقاش العمومي ، بشكل رسمي عالي المستوى. وبدون الحصول على اجابات مؤكدة ومضمونة النجاح ، فاننا نرجو ان يظل النقاش مفتوحا. ويقلقنا بالطبع ان الاطراف المشاركة في النقاش لا تزال محدودة ، وتحكمها افكار مستعملة ، في حين ان النقاش المرتجى منه النفع ، يجب ان يتحرر من الارتباطات المسبقة.

واذا كانت قضايا الحكم المحلي ، والتعليم ، هي بعض الاسئلة الاردنية المثارة حاليا ، فانها بالتأكيد لا تنفصل عن مجموع القضايا الاساسية الاخرى التي تمس حياة كل الناس ومستقبلهم. ولا نظن ان احدا يريد هدر مزيد من الجهود والموارد لتحقيق اهداف غير ممكنة التحقيق او ليست ضرورية ، الامر الذي يستدعي تدقيقا مختلفا في طبيعة الاولويات العمومية.

وفي وقت يقع فيه الاجماع على محاربة التطرف الديني ، بسبب تحوله الى ارهاب دموي فظيع ، فان من الممكن استغلال الفرصة لنبذ ومحاربة كل انواع التعصب والتطرف الاخرى ، بما فيها التطرف العلماني ، اللاعلماني في حقيقته ، الذي لا تنقصه احيانا سوى الشجاعة لاستلال سيفه. اما الاعتدال المطلوب الان كسلاح لمواجهة التطرف ، فانه لن يكون فعالا ، ما لم ينتشر كقيمة انسانية نافعة ، قابلة للتعامل المربح في الحياة الحقيقية.

لقد اهدرت دول هذه المنطقة عبر عقود مضت ، المزيد من الموارد والمجهودات على شكل تجارب لا حصر لها ، تحت عناوين التحرر والتحرير والتقدم والتحديث. فلا الانسان تحرر ولا الارض ، ولم يتقدم المجتمع ولم تتحدث الادارة ، حتى بات الوضع الذي كان سائدا عند نقطة البداية مادة للتحسر القومي الشامل. فيما تتكفل نظرية المؤامرة الواسعة الانتشار ، باعفاء الجميع من مسؤولياتهم!