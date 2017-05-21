وصول جثمان الشهيد الكسجي الى عمان

الاصلاح نيوز-

وصل جثمان الشهيد الأردني، محمد الكسجي، إلى مستشفى البشير في العاصمة عمان، عقب إفراج سلطات الاحتلال عنه في وقت سابق الاحد الأحد.

وفور وصول الجثمان الى المستشفى نقل الى قسم الطب الشرعي ـ تمهيدا لتسلميه لذويه بشكل رسمي.

وكان في استقبال الجثمان على جسر الملك حسين، رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود ومدير ادارة امن الجسور واقارب الشهيد.

وعبر السعود عن تثمينه للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والوزير ايمن الصفدي في الافراج عن جثمان الشهيد الكسجي، ووضع كافة التسهيلات في سبيل وصول جثمانه الطاهر الى جسر الملك حسين والذي يربط الاردن بفلسطين المحتلة.

وتوجه السعود برفقة ذوو الشهيد الى مستشفى البشير وتحديدا الى الطب الشرعي لاتمام كافة الاجراءات وتحضيرا لدفن الجثمان غدا الاثنين في المقبرة الاسلامية بسحاب.

وكان السلطات الاردنية استلمت الاحد جثمان الشهيد الكسجي من سلطات الاحتلال على جسر الملك حسين.