كلية تكنولوجيا المعلومات في فيلادلفيا تعقد ندوتها العلمية للبحث العلمي

الاصلاح نيوز-

تحت رعاية عطوفة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة ،عقدت كلية تكنولوجيا المعلومات ومن خلال لجنتها العلمية ندوة البحث العلمي للكلية وذلك يوم الأربعاء الموافق 3/5/2017 بدءا من الساعة التاسعة صباحا في مدرج كلية تكنولوجيا المعلومات،وذلك بحضور عميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسيـة وعدد من طلبـة الكليـة في برنامجـي البكـالوريـوس والماجستير.

وقد جاء عقد هذه الندوة في سياق الاهتمامات الأكاديمية للكلية ولإبراز المشاريع البحثية المدعومة من قبل عمادة البحث العلمي لبعض أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، حيث هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الاهتمامات البحثية في مجال تكنولوجيـا المعلومـات وإتاحة المجال لتبادل ومشاركة المعرفة العلمية في مجال البحث العلمي ما بين أعضـاء هيئة التدريس أنفسهـم وما بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

واشتملت الندوة على عرض لمجموعة من المشاريع البحثية في موضوعات هندسة البرمجيات والخوارزميات الجينية وتطبيقات الويب والنمذجة والمحاكاة والطرق الشكلية في هندسة البرمجيات ودار نقاش بين المحاضرين والحضور حول الموضوعات أعلاه.

وقد انتهت فعاليات الندوة العلمية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً. وقد اشرف على تنظيم وإقامة الندوة رئيس وأعضاء اللجنة العلمية في الكلية ممثلة بالدكتور رشيد الزبيدي.