أول رد من نجوى كرم على شائعة زواجها

الاصلاح نيوزـ

ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حوا زواجها من رجل الأعمال اللبناني فيليب بزيادة.

نجوى كرم، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “قدي بايخين وقاصدينا؟؟ لما بتتزامن إشاعة الزواج مع تنزيل الألبوم ومهرجان ناجح مثل مهرجان موازين لهذا العام”.

وكانت نجوى كرم، قد أحيت مؤخرًا حفل كبير ضمن فعاليات مهرجان موازين واختارت لإطلالتها فيها فستان أسود وفضي طويل وضيق أبرز تقسيمات جسدها، وقدمت باقة مميزة من أفضل أغنايها التي تجمع بين القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من جمهورها والذي فاق عددهم كل التوقعات.

ويعد هذا أول حفل لنجوى كرم بعد وفاة شققيها نقولا كرم، الذي توفى منذ شهرين بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.