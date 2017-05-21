أحمد الفيشاوي يرد بألفاظ خارجة على مسؤولي برنامج أشرف عبدالباقي

الاصلاح نيوزـ

كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن تعرضه للإهانة خلال استضافته في برنامج «عيش الليلة»، مع الفنان المصري أشرف عبدالباقي، والمذاع عبر فضائية dmc.

أحمد الفيشاوي، قال خلال استضافته في برنامج “أنا وأنا”، مع الإعلامية سمر يسري والمذاع عبر فضائية one : “إنهم طلبوا منه أن يخلع الحلق الذي يرتديه بكل قلة أدب فأسمعهم كلام قبيح جدًا بالأب والأم”.

وأضاف: “أنهم رأوا حينها وحشا أمامهم، ولم يستطع الشخص الذي طلب منه ذلك أن يواجهه، بل اختبأ كالفأر لعلمه كيف أخطا خطأ جسيما وبشعا”.

وتابع: “أنه رغم أنه كان مفلسًا، لكنه رفض أن يصور معهم، أو أن يخلع الحلق، حتى يعرفوا مع من يتكلمون، فهو لو لم يكن لديه وضع بينهم كفنان فإن له حريته الشخصية كإنسان”.