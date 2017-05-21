ديمة بياعة وزوجها يشاركان في كرنفال لدعم المثليين

الاصلاح نيوزـ

شاركت الفنانة السورية ديمة بياعة، وزوجها المغربي أحمد الحلو في كرنفال أقيم في السويد لدعم المثليين.

ديمة شاركت الفانز بمقاطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات” ظهرت فيه مستمتعة بأجواء الكرنفال، موضحة أنها تصور حلقة لدعم حقوق المثلييين، وحرية اختيار الفرد لطبيعته الشخصية، وهي المقاطع التي لاقت هجوماً قوياً من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن استغرابهم من إعلان ديمة لموقفها المؤيد للمثلية، وعدم خوفها من تأثير هذا الموقف على طفليها “ورد وفهد”.

يُذكر أن ديمة بياعة تصور حالياً برنامج واقعي من إنتاج التلفزيون الرسمي السويدي، وهي التجربة التي تخوضها النجمة السورية لأول مرة، وترصد تفاصيل حياتها الشخصية.

أحمد الحلو هو الزوج الثاني لديمة بياعة التي سبق وتزوجت من الفنان السوري تيم حسن، وانفصلت عنه عام 2012 بعد عشر سنوات زواج.