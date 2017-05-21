الهام شاهين من دمشق: لا حرب ولا دمار في سوريا

الاصلاح نيوزـ

كرم مهرجان عيد الفن والمقامة فعالياته في دار الأوبرا أو ما يطلق عليها الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق في سوريا الفنانة المصرية إلهام شاهين.

إلهام شاهين، كانت قد سافرت إلى سوريا برفقة وفد من الفنانين المصريين للمشاركة في المهرجان ومنهم فاروق الفيشاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، ومدير التصوير السينمائي سمير فرج، والإعلامية بوسي شلبي.

وتعليقاً على الزيارة، قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين في تصريحات لفضائيات سورية، إنها “لم تجد أي آثار للحرب في سوريا أو دمار أو خراب، بل وجدت سوريا كما هي مثلما شاهدتها من قبل”، مضيفة “أنها تتمنى عودة الأمن والاستقرار لسوريا، إضافة إلى عودة مهرجان السينما.”

وأضافت قائلة: “عاشت سوريا الحبيبة، وعاشت مصر أم الدنيا”، إن سوريا بلد الفن والتفوق على المستوى الفني والسينمائي، والشعب السوري ذواق ويحترم الفن الأصيل، ونؤكد على أهمية وجود أعمال مشتركة بين البلدين.

يذكر أن إلهام شاهين، معروفة بدعمها الكبير لنظام بشار الأسد، وهو الأمر الذي تعرضت لهجوم كبير من بعض الفنانيين السوريين بسببه ولكنها تؤكد دائمًا أنها لن تتخلى عن دعمها له.