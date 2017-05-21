ترامب يؤكد من الرياض أن التوتر مع الخليج لن يتكرر في عهده

الاصلاح نيوز-

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، في اليوم الثاني لزيارته إلى الرياض، أن التوترات التي شابت العلاقات الخليجية الأميركية في عهد باراك أوباما لن تتكرر مع إدارته.

وقال ترامب في بداية اللقاء مع الملك البحريني “شرف عظيم أن ألتقي بكم”، مضيفا “كانت هناك بعض التوترات، لكن لن يكون هناك أي توتر مع هذه الإدارة”، بحسب ما نقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

ورد الملك حمد بالقول إن البحرين والولايات المتحدة يتشاركان منذ 120 سنة “علاقات بنيت على أسس جيدة، من التفاهم المتبادل إلى الاستراتيجية التي عملنا في ظلها وقادت إلى استقرار كبير في المنطقة”.

وفي اليوم الاول من زيارته الى السعودية السبت، استقبل ترامب بحفاوة في الرياض، ووقع مع الملك سلمان بن عبد العزيز عقودا بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار، بينها 110 مليارات لعقود تسلح تهدف الى مواجهة “التهديدات الايرانية”.-(أ ف ب)