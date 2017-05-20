19 مليار دولار استثمارات “العقبة الخاصة”

الاصلاح نيوز-

يبلغ حجم الاستثمارات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 19 مليار دولار ، اكثر من نصف هذا المبلغ وبواقع 10 مليار و57 مليون دولار هو استثمارات امارتية وابرزها مشاريع مرسى زايد وسرايا ، تاتي في المرتبة الثانية الاستثمارات السعودية وبمبلغ 4 مليارات و74 مليون دولار ، فالاستثمارات المحلية بمبلغ 3 مليارات و945 مليون دولار ، اما الاستثمارت الهولندية فتبلغ 743 مليون دولار ، تليها الاستثمارات الكويتيك بمبلغ 445 مليون دولار .

وتتركز الاستثمارات المشار اليها في قطاع السياح والفنادق والصناعات الخفيفة والخدمات .