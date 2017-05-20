“مستقلة الانتخاب” تتسلم جداول الناخبين الأولية

الاصلاح نيوز–

تسلمت الهيئة المستقلة للانتخاب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الجداول الأولية للناخبين في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقررة في 15 آب المقبل، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة وعدد من أعضاء المجلس، ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوزات فواز الشهوان.

ويأتي ذلك استناداً لأحكام قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وقانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، بعد ان زودت الهيئة بدورها دائرة الاحوال بأسماء المجالس البلدية والمجالس المحلية والمناطق والاحياء التابعة لها، وعدد اعضاء كل منها، واسماء الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمناطق والاحياء التابعة لها، وعدد الاعضاء لكل منها، واسماء مناطق الاقتراع والفرز في الدوائر الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل منها.

وأوضح الشهوان أن الدائرة قامت بإعداد جداول أولية للناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة الشخصية بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني.

وأضاف، ان الدائرة زودت الهيئة بنسخ الكترونية وورقية لجداول الناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك، مدرج فيها أسماء الاردنيين الذين اكملوا ثماني عشرة سنة شمسية من أعمارهم بتاريخ 18 أيار الحالي (قبل 90 يوماً من الاقتراع)، وحاصلون على البطاقة الشخصية، منقحة حسب الأصول، ويلحق بجدول الناخبين الأولي جزء منفصل يتضمن أسماء المؤهلين من غير محددي مكان الاقامة وأسماء الأشخاص المقيمين خارج المملكة وليس لهم محل اقامة داخلها، وأسماء الأشخاص غير الحاصلين على البطاقة الشخصية.

من جهتهـ أشاد الكلالدة بجهود دائرة الأحوال المدنية والجوازات والعاملين فيها، مؤكدا ان الهيئة ستقوم بعرض الجداول الاولية للناخبين لمدة سبعة ايام على الموقع الالكتروني الخاص بها ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها.

وأوضح ان الهيئة ستقوم بتزويد رئيس الانتخاب في كل منطقة بلدية بالجداول الأولية للناخبين بحسب منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية، ليقوم بعرضها على الناخبين في اليوم التالي لاستلامها، وهو الموافق لـ21 أيار الحالي في أي من الأماكن التالية: مقر لجنة الانتخاب، مركز المحافظة، مركز البلدية، ومديرية أو مكتب الاحوال المدنية والجوازات في منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية.

وبين الكلالدة ان رؤساء الانتخاب سيعلنون عن أماكن عرض الجداول الاولية للناخبين في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة، ليصار الى تدقيق جداول الناخبين من قبلهم وتصحيح الخطأ في بياناتهم ان وجدت، أو تعديل مراكز الاقتراع الخاص بهم، او إدراج اسم من لم يدرج اسمه في الجدول وتتوافر فيه شروط الناخب وذلك حسب النماذج المعدة لهذه الغاية.

وشدد على دعوته للناخبين مراجعة وتدقيق اسمائهم وبياناتهم منذ لحظة عرضها وبدء فترة الطعون والاعتراضات، منوها بأن الدائرة الانتخابية في الانتخابات النيابية السابقة لا تعني حكما ان تكون ذاتها في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة؛ والتي تعتمد على مكان الاقامة وفق أحكام القانون، وأنه لكل شخص لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو وقع خطأ في البيانات الخاصة به أن يقدم طلبا الى رئيس الانتخاب في منطقته لإدراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته أو لتعديل مركز الاقتراع الخاص به.

وأشار الكلالدة إلى أن فترة الاعتراض ستكون لمدة عشرة أيام من اليوم التالي لعرض الجداول الاولية، أي من 22 – 31 أيار الحالي خلال ساعات العمل الرسمي، مذكرا بأن هناك عدة أيام ستتصادف مع شهر رمضان الفضيل، حيث ستكون ساعات العمل من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، وفق قرار مجلس الوزراء، ولن يتم تمديد هذه الفترة تحت أي ظرف وذلك التزاماً بالنصوص القانونية.

وأوضح ان الهيئة ستعمل على توفير عدد من الوسائل المساعدة لتمكين الناخب من تدقيق اسمه في جداول الناخبين من خلال الاستعلام عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، او من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة المجانية أو الاستعلام من خلال الاتصال مجاناً عبر مركز الاتصال الخاص بالهيئة (117100)، لافتاً إلى ان الهيئة ستُنفذ حملة توعوية خاصة بهذه المرحلة من خلال المنشورات والاعلانات في الصحف والتصريحات الاعلامية وبالتعاون مع الشركاء.-(بترا)