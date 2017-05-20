طلاب أردنيون يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة “إنتل” العالمية

الاصلاح نيوز-

حقق طلاب أردنيون مراكز متقدمة في قائمة الفائزين بمسابقة “انتل” العالمية Intel ISEF التي تعد من أكبر المسابقات العلمية في مجالات الكيمياء والفيزياء والعلوم المختلفة، وجاءت الإنجازات الأردنية في مجال الكيمياء والعلوم السلوكية، وجوائز خاصة في مجالات أخرى.

جاء هذا الإنجاز بحصول 3 طالبات أردنيات عبر مشروعين على مراكز متقدمة: المركز الثاني في العلوم السلوكية، والمركز الثالث في الكيمياء، وذلك في حفل مسابقة “انتل” العالمية الذي انعقد يوم أمس في “لوس انجلوس” في أميركا.

وتفوقت المشاريع الأردنية في هذه المسابقة من بين 1778 متسابقا قدموا من 78 دولة حل العالم، ترشحوا لنهائيات المسابقة العالمية من خلال 1184 مشروعا علميا في مختلف العلوم.

وحصل الأردن على المركز الثاني في مجال العلوم السلوكية، وذلك لمشروع الطالبة تالا حداد، وهو جهاز يعمل على معالج مشكلة التلعثم.

وحققت الطالبتان بيان أبوالراغب وآية هايل شحادة (17 عاما) من مدارس الحصاد التربوي في عمان المركز الثالث في الكيمياء لمشروع قيادة البيئة نحو التخلص من الرصاص، وحصلت الطالبتان أيضا على جوائز خاصة، كما حصل الأردن على جوائز أخرى خاصة بتفوق الطالبين زيد العطيات وعمر أحمد، عن جهاز مغناطيسي يعمل على تنظيف الخلايا الشمسية، والطالبة دانة عربيّات عن درع الليزر، عن طريقة جديدة لحصر المواد التي تنتقل بالفضاء بسرعات هائلة، والذي يحل إحدى مشاكل مشروع ستيفن هاوكينج.

وتعد جائزة إنتل الدولية للعلوم والهندسة حدثا سنويا، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا منها الهندسة والحاسوب وعلم الاجتماع، فيما تعد أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية على مستوى طلبة المدارس.

ومثل الأردن في المسابقة العالمية 12 مشروعا، وقد شارك الأردن في المسابقة الى جانب ثماني دول عربية هي مصر وتونس وفلسطين والسعودية وقطر والكويت والإمارات؛ حيث تحققت للفرق العربية 6 جوائز أخرى في المركزين الثالث والرابع منها جائزة لفلسطين وأخرى لمصر وأربع للسعودية.

وأقامت الجالية الأردنية في لوس انجلوس حفلا تكريميا على شرف الوفد الأردني بمناسبة هذا الإنجاز الرائع حضره العشرات من أبناء الجالية.

وغرّد وزير التربية والتعليم، الدكتور عمر الرزاز، على حسابه على “تويتر”، قائلا: “الطلبة الأردنيون حصلوا على المركز الثاني في الكيمياء، والثالث في العلوم السلوكية وأربع جوائز في الفيزياء والفلك والكيمياء والبيئة لمسابقة انتل العلمية”.

وقال الرزاز، في تغريدة أخرى: “طلابنا يحصدون جوائز على مستوى العالم في مسابقة انتل للعلوم، لقد رفعتم رأس الأردن عاليا كالعادة”.

واحتفت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالحميد شومان، فالنتينا قسيسية، بطالباتنا الفائزات، وذكرت أن الأردن فاز بمراكز متقدمة في مسابقة انتل العالمية عبر مشروعين، وكانت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة عبدالحميد شومان احتفتا ورعتا في الشهر الثاني من العام الحالي في عمان اختتام فعاليات المعارض المحلية لمسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة لطلبة المدارس من الصف التاسع وحتى الصف الثاني الثانوي، تمهيدا لمشاركة الأردن في جائزة إنتل الدولية للعلوم والهندسة والتي أقيم حفل ختامها النهائي أمس الجمعة في أميركا.

وهدفت مؤسسة عبد الحميد شومان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال هذه المعارض إلى توفير التدريب اللازم للطلبة على مهارات العرض والتقديم وتصميم وطباعة لوحات المشاريع للمسابقة، بالإضافة إلى دعم مرحلة تصميم المشاريع وإنتاج النماذج، من خلال دعم وإقامة المعارض المحلية والوطنية.

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