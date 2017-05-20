الفوسفات تنفي الاستغناء عن ألفي موظف

الاصلاح نيوز-

نفت شركة مناجم الفوسفات اليوم السبت، المعلومات التي تحدثت عن رغبة الشركة بالاستغناء عن الفي مستخدم في مواقعها.

وأضافت في بيان صحافي أنها حريصة على العاملين ومكتسباتهم، ومن حقها وحسب أنظمة الشركة والأنظمة العاملة الاستفادة من الموظفين في مواقعها وفق مقتضيات العمل دون المساس بالحقوق وبالتنسيق والتوافق مع النقابة العاملة والممثل الوحيد للعاملين.

وبينت أن المستشارين المعينين لديها يكلفون الشركة مبالغ طائلة تتجاوز 400 ألف دينار سنوياً منذ سنوات عدة وبدون عمل أو تقديم أية خدمات وأن سياستها في إعادة الشركة الى مكانتها وقدرتها التنافسية والانتقال بها لما كانت عليه من ريادة ومكانة على صعيد صناعة الأسمدة بالسوق العالمي، بالتوازي مع الحفاظ على العاملين وحقوقهم هو الهدف الأساس لهذه الاستراتيجية والتوجهات.(بترا)