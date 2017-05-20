البنك الدولي: الأردن سيشارك في إعادة إعمار 3 دول عربية

الاصلاح نيوز-

دعا مستشار نائب مدير البنك الدولي لمجموعة الشرق الأوسط عبد الله الدرديري، القطاع الخاص الأردني إلى بناء تحالفات مع نظرائه في الدول العربية.

وبين أن الدول التي بحاجة لإعادة أعمار بحاجة إلى مبالغ ضخمة، موضحا أن البنك الدولي يقدم المشورة والنصح والدعم المالي لبناء استراتيجيات لإعادة الأعمار بمشاركة الحكومات في تلك الدول.

وقال إن الأردن تأثر بالأزمات التي تحدث في المنطقة بشكل كبير، مشيرا إلى أن نسب النمو أكبر دليل على ذلك.

واكد أن الاردن يعمل بتشاركية للمشاركة في إعادة الأعمار لبلدان بالمنطقة، مضيفا أن البنك الدولي يعمل حاليا لجذب الاستثمارات ضمن وثيقة العقد مع الأردن Jordan Compact، المتعلق بتشغيل الأردنيين والسوريين، معتبرا أن هذا الموضوع بحاجة إلى دعم ومساندة من المجتمع الدولي.

واكد أن الأردن سيشارك في إعادة الأعمار في ثلاث دول، مشيرا إلى أن الحوار قائم في العراق وليبيا واليمن.

وأشار إلى خطة البنك الدولي في إعادة الأعمار، مبينا أن الدول المانحة مجمعة على هذه الخطة، حيث بدأ البنك مرحلة قصيرة المدى، لتأمين مواجهة الأمن الغذائي والجوع في اليمن، إضافة إلى خطة متوسطة المدى لإعادة الأعمار في اليمن.

وقال هناك حوارات مهمة تجري حاليا لإعادة الأعمار في ليبيا وما يحتاجه الوضع في ليبيا من رؤى اقتصادية وبرامج وهناك خطط جدية لإعادة المناطق التي هدمت في العراق بسبب الأزمة فيها، إضافة لإعادة أعمار المناطق المحررة من عصابة داعش.

وقال إن الأردن يستضيف عدد كبير من اللاجئين، مبينا أن الأردن يملك دورا كبيرا في تقديم الرعاية الصحية والخدماتية وحتى الاستشارية، معتبرا أن تموضع الأردن في إعادة الأعمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو امر مهم للغاية.

وبين ان الاردن تمتلك كفاءة عالية بالموارد البشرية، مشيرا الى أن الأردن خلال العقود الماضية استثمر في تطوير الموارد البشرية.(بترا)