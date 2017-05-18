3800 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 3803 اطنان، منها 3068 طنا خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي بين 150-400 فلس، بصل ناشف 80 – 200 فلس، البطاطا 200 – 450 فلسا، بطيخ 100-350 فلسا، البندورة 100 -250 فلسا، الجزر350 -450 فلسا، الخيار100- 300 فلس، الزهرة 100-200 فلس، فاصولياء 500 فلس – 1 دينار، الكوسا 100- 300 فلس، شمام 100- 500 فلس، الليمون 500 فلس -1 دينار، موز بلدي 250 – 700 فلس.

بترا