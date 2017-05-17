الزعبي يرفع رسوم التسجيل لامتحان الشامل 50%

الاصلاح نيوز–

قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي رفع رسوم التسجيل لامتحان الشامل لمن يتقدم لأول مرة من 100 دينار لتصبح 150 دينارا، ورسوم التسجيل للراسب (المعيد) من 40 دينارا لتصبح 50 دينارا للورقة، اي بنسبة 50% وفق ما ورد على لسان منسق حملة الدفاع عن حقوق الطلبة ‘ذبحتونا’ الدكتور فاخر دعاس.

وقال دعاس إن الزعبي قرر رفع رسوم الإعادة للناجح والمستنفد حقه من 200 دينار لتصبح 250 دينارا، والحال نفسه ينطبق على الناجح والمعيد لغايات رفع المعدل ميشرا الى ان الزعبي يواصل قراراته المالية التي تصب في خانة حرمان الفقراء من التعليم.

وأصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ‘ذبحتونا’ بيانا قالت فيه:

إن هذا القرار يعني المزيد من الضغوطات المالية على الطلبة وأولياء أمورهم، خاصة أن الفئة المستهدفة هي من الطبقة الفقيرة كون طلبة الدبلوم المتوسط في سوادهم الأعظم هم من ممن لا يملكون الإمكانيات لتدريس أبنائهم في الجامعات .

إن استمرار إدارات الجامعات الرسمية باستسهال سداد عجز موازناتها الناتج أساساً عن التجاوزات المالية والإدارية وغياب الدعم الحكومي لهذه الجامعات،من جيوب أولياء امور الطلبة هو أمر تجاوز حدود المنطق، وحوّل جامعاتنا من منارات للعلم إلى مكاتب للجباية .

إن استمرار استهداف طلبة الدبلوم المتوسط برفع رسوم التسجيل لامتحان الشامل، وقبلها برفع رسوم الساعات بنسبة 400%، يتناقض مع استراتيجيات التعليم العالي وتصريحات المسؤولين الحكوميين حول دعم وتشجيع الطلبة للانخراط في التعليم المتوسط المهني والتقني .

وطالبت حملة ‘ذبحتونا’ وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بالعمل على وقف هذا التسارع غير المسبوق في استهداف الطلبة الفقراء.

كما اكدت على بدء اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذا الاستخفاف بالطلبة وأولياء الأمور، حيث ستعلن في الأيام القليلة القادمة عن خطواتنا العملية في هذا الاتجاه، وذلك بالتنسيق مع طلبة الدبلوم .