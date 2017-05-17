200 ألف دينار لدعم ترشيح مدينة السلط على قائمة التراث العالمي

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور هاني الملقي، الموافقة على تخصيص مبلغ 200 الف دينار لغايات دعم ملف ترشيح وسط مدينة السلط القديمة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وقد عملت جميع الجهات المعنية على اعداد ملف متكامل وفق اسس علمية وبمواصفات عالمية تم تقديمه لليونسكو لغايات ترشيح السلط لقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو وذلك بهدف الحفاظ على الارث المعماري وعكس ثراء التراث الأثري والتاريخي للمدينة التي تضم مبان قديمة واثرية تعكس التطور العمراني الذي شهدته المدينة عبر العصور.

حيث سيكون في حال تم ادراج المدينة على قائمه التراث العالمي اثر كبير في ابراز التاريخ الثري والثقافة الغنية للمدينة القديمة الامر الذي ينعكس على زيادة إقبال السائحين المحليين والاجانب إليها.