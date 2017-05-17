الملكية الأردنية الناقل الرسمي للمنتدى الإقتصادي العالمي

الاصلاح نيوز-

إختار المنتدى الإقتصادي العالمي الملكية الأردنية لتكون الناقل الرسمي للوفود المشاركة في إجتماعاته، وهي المرة التاسعة التي يختار فيها المنتدى الناقل الوطني لهذا الدور منذ أول إنعقاد له في الأردن عام 1995 .

المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية كابتن سليمان عبيدات أعرب عن سعادة الشركة بأن تكون الناقل الرسمي للمنتدى للمرة التاسعة على التوالي، لافتاً إلى أن ذلك يعكس ثقة إدارة المنتدى والقائمين عليه بالخدمات المتميزة التي تقدمها الملكية الأردنية لمسافريها وقدرتها على تقديم تسهيلات وخدمات سفر عالية الجودة لمئات المشاركين الذين يمثلون فئات مختلفة من السياسيين وقادة الأعمال والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من شتى أنحاء العالم .

وقال إن الملكية الأردنية تتطلع من رعايتها للمنتدى الذي سيعقد في البحر الميت ما بين 19 إلى 21 أيار الجاري إلى أن يفتح هذا الحدث الدولي أمام الشركة أبواب جديدة للعمل وايجاد أسواق واعدة، بالاضافة الى عرض المميزات التي تتمتع بها الملكية الأردنية على صعيد شبكة الخطوط والأسطول الحديث والخدمات الجوية والأرضية والتكنولوجيا المستخدمة لتسهيل إجراءات السفر، بالإضافة للإفادة من الأفكار والمفاهيم الإقتصادية المبتكرة التي ستطرح خلال جلسات عمل المنتدى .

وأشار كابتن عبيدات إلى أن إنعقاد المنتدى في الأردن يعكس حالة الأمن والإستقرار السياسي والإقتصادي التي تتمتع بها المملكة، لافتاً إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الملكية الأردنية وادارة المنتدى تتضمن قيام الملكية الأردنية بوصفها الناقل الرسمي للمنتدى بنقل المشاركين بشكل حصري وتقديم التسهيلات المتعلقة بعبور الوفود مطار الملكة علياء الدولي والمساهمة اللوجستية مع إدارة المنتدى في تنظيم جلسات العمل بمساعدة موظفي الشركة، وتوفير خدمات السفر المختلفة للمشاركين في مكان انعقاد المنتدى .

وستقوم إدارة المنتدى من جانبها بإبراز دور الملكية الأردنية خلال جلسات العمل وإبراز العلامة التجارية للشركة بمختلف الوسائل والوثائق والمطبوعات والنشرات الصادرة عنه.

وتسعى الملكية الأردنية بشكل دائم لرعاية مختلف الفعاليات المميزة التي تقام في المملكة كجزء من مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية وفي إطار أهدافها الرامية إلى تشجيع سياحة المؤتمرات وتوجيه الأنظار العالمية إلى الأردن، حيث قامت الملكية الأردنية برعاية غالبية المؤتمرات والمعارض العالمية الكبيرة التي عقدت على أرض المملكة على مدى العقود الخمسة الماضية .