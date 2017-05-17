“الوزراء” يوافق على تشريعات لنقابة المعلمين

الاصلاح نيوز-

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي مضامين اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مع نقيب واعضاء مجلس نقابة المعلمين قبل يومين والحرص الذي ابدته الحكومة للتجاوب مع البنود التي عرضتها النقابة بهدف تحسين اوضاع المعلمين وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز دور المعلم وترسيخ مكانته النبيلة في المجتمع.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين والنظام المالي والنظام الاداري للنقابة وارسالها الى ديوان التشريع والرأي لمناقشتها واقرارها حسب الاصول الدستورية.

كما ناقش المجلس موضوع رفع مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم من 13 ضعف الراتب الى 15 ضعفا وقرر المجلس تحويل الموضوع الى لجنة التنمية الاقتصادية المختصة بالأمر للتنسيب الى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب.

وناقش مجلس الوزراء موضوع العقوبات التي تمت من خلال التقارير السنوية بحق مجموعة من المعلمين الذين لم ينجح احد في مدارسهم في امتحان الثانوية العامة، وقرر المجلس تحويل الموضوع الى لجنة الخدمات الوزارية للتنسيب لمجلس الوزراء لأخذ القرار بشأنها.