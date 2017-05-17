مروان كمال  يلتقي أسرة كلية العلوم الادارية والمالية في جامعة فيلادلفيا

الاصلاح نيوز-

أكد معالي مستشار الجامعة الاستاذ الدكتور مروان كمال على أهمية سعي كلية العلوم الادارية والمالية الى التميز في جميع التخصصات ويتأتى ذلك من خلال العمل الجاد على اكساب الطالب بكل ما يحتاجه من معرفة ومهارة تساعده عند دخوله معترك سوق العمل بما في ذلك تمكينه في اللغة الانجليزية من خلال زيادة نسبة المواد التي تدرس باللغة الانجليزية في الكلية اذ ان اعداد طالب مؤهل وعلى سوية عالية ودخوله بقوة على سوق العمل هو المرآة الحقيقية التي تعكس صورة الجامعة على كافة الصعد.

وأشار د. كمال الى ضرورة أشغال الطلبة واستثمار وقتهم بشكل يعود عليهم بالنفع من خلال نشاطات منهجية ولا منهجية .

بدوره رحب عميد الكلية الأستاذ الدكتور عصام نجيب بمستشار الجامعة وشكره على حرصه الدائم للقاء أسرة كلية العلوم الادارية والمالية بشكل مستمر, كما أكد العميد على ان الكلية تعمل بشكل مستمر على ترجمة الأفكار والرؤى الموجودة في الجامعة الى أرض الواقع والعمل على كل ما هو لازم للارتقاء بالأداء وتحديث الخطط والعمل الجاد على تخريج طلبة على سوية عالية .

وحضر اللقاء الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار الرئيس.