موجة حارة خلال الايام القادمة

الاصلاح نيوز-

يبقى الطقس نهار الأربعاء حاراً نسبياً عُموماً، وحارّاً بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح : شمالية مُعتدلة السُرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (25 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، وتظهر في الأجواء كميّات من السُحُب العالية.

وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 29 الى 21

غرب عمان: من 27 الى 21

إربد: من 28 الى 19

جرش: من 29 الى 22

السلط: من 27 الى 18

عجلون: من 25 الى 18

الزرقاء: من 31 الى 21

المفرق: من 31 الى 18

مأدبا: من 29 الى 16

الكرك: من 27 الى 17

الطفيلة: من 27 الى 18

معان: من 30 الى 18

العقبة: من 38 الى 27

البحر الميت: من 36 الى 30