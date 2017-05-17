موجة حارة خلال الايام القادمة

يبقى الطقس نهار الأربعاء حاراً نسبياً عُموماً، وحارّاً بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.
في خليج العقبة:
– الرياح : شمالية مُعتدلة السُرعة.
– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (25 سم).
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
ليلاً:
يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، وتظهر في الأجواء كميّات من السُحُب العالية.
وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.
درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:
شرق عمان: من 29 الى 21
غرب عمان: من 27 الى 21
إربد: من 28 الى 19
جرش: من 29 الى 22
السلط: من 27 الى 18
عجلون: من 25 الى 18
الزرقاء: من 31 الى 21
المفرق: من 31 الى 18
مأدبا: من 29 الى 16
الكرك: من 27 الى 17
الطفيلة: من 27 الى 18
معان: من 30 الى 18
العقبة: من 38 الى 27
البحر الميت: من 36 الى 30