التنمية توفر 300 فرصة عمل في مجال مشاريع الاسر الصغيرة

الاصلاح نيوز-

خصصت وزارة التنمية الاجتماعية 750 الف دينار للانفاق على برنامج مشاريع الاسر المنتجة وتمويلها بهدف ايجاد فرص عمل مختلفة ومشاريع انتاجية متعددة للمتعطلين عن العمل في مختلف ارجاء المملكة وذلك خلال الفترة المقبلة من عام 2017.

وياتي هذا الاجراء تحقيقا لاهداف الوزارة المتمثلة في تحسين مستوى الدخل لدى الاسر الفقيرة وايجاد فرص عمل لابنائها من اجل نقل تلك الاس من دائرة تلقي المعونة الى دائرة العمل والانتاج.

وتعتمد الوزارة عدة اسس وشروط من اجل منح الاسر للقروض المنتجة والمشاريع الانتاجية تتمثل بعدم ارتفاع دخل الاسرة عن 350 دينار للاسرة التي لا يزيد افرادها عن خمسة، ومبلغ 500 دينار للاسرة التي لديها شخص ذو اعاقة او اكثر او يزيد عدد افرادها عن خمسة، والاسرة المكونة من فرد واحد عن مبلغ 150 دينار، وفقا لدراسات اجتماعية يتم اجراؤها من قبل المديريات الميدانية البالغ عددها 41 مديرية ميدانية.

يشار الى انه بدأ العمل بهذا البرنامج منذ عام 1995 اذ بلغت عدد المشاريع 3686 مشروعا بكلفة اجمالية وصلت الى خمسة ملايين دينار اردني.