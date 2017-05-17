بطولة فيلادلفيا لسباق الضاحية للهيئات الوطنية والجامعات الأردنية

الاصلاح نيوز-

ضمن احتفالات الجامعة بأعياد الاستقلال الوطنية، نظمت عمادة شؤون الطلبة/دائرة النشاطات الرياضية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الاردنيين ،بطولة فيلادلفيا لسباق الضاحية السادسة للرجال والنساء. حيث رعى الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا السباق و بحضور مميز للمسؤولين والطلبة في الجامعة .

وتميز النشاط بتكريم خاص للبطلة الاردنية في اختراق الضاحية والماراثون امل المطري، وهو تقليد اعتمدته الجامعة سنويا بتكريم الرياضيين المتميزين في اللعبة وطنيا ودوليا. كما شهد السباق مشاركة احد رجال القوات المسلحة المتقاعدين وهو السيد عدنان القرعان الذي بلغ الستين عاما والذي اكمل مسافة السباق بنجاح. كما شارك في السباق احد الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة من جامعة اربد الاهلية الذي اكمل مسافة السباق بنجاح.

السباق الذي انطلق فيه المتسابقون من قرية مرصع وصولا الى حرم جامعة فيلادلفيا، شارك في منافساته كل من فريق قوات الدرك وفريق المنطقة العسكرية الشمالية وفريق الامن العام/ الشرطة النسائية وفريق المنطقة العسكرية الشرقيةوفريق الدفاع الجوي وفريق لواء المدفعية وفريق نادي المصطبة و فريق جامعة اربد الاهلية و فريق جامعة الشرق الاوسط و فريق جامعة فيلادلفيا.

في سباق الهيئات للرجال شارك كل من: فريق قوات الدرك وفريق المنطقة العسكرية الشمالية وفريق المنطقة العسكرية الشرقية وفريق الدفاع الجوي وفريق لواء المدفعية وفريق اربد الاهلية وفريق الشرق الاوسط وفريق فيلادلفيا ونادي المصطبة.

اما في منافسات سباق الضاحية للنساء فقد شاركت كل من فريق الشرطة النسائية/ الامن العام وفريق جامعة اربد الاهلية وفريق جامعة الشرق الاوسط وفريق جامعة فيلادلفيا.

وجاءت نتائج البطولة كما يلي: فاز المتسابق محمد سلامة من قوات الدرك بكاس المركز الاول في فردي الهيئات، في حين فازت المنطقة العسكرية الشرقية بكاس المجموع العام للهيئات. وفازت المتسابقة ناهدة البوات من الشرطة النسائية بكاس المركز الاول للهيئات.. في حين فاز فريق الشرطة النسائية بكاس المجموع العام للهيئات. الطالبة كوثر البرغوثي من جامعة فيلادلفيا بكاس المركز الاول للجامعاتوفاز متسابق جامعة اربد الاهلية نجيب فريحات بكاس فردي طلاب الجامعات، كما فازت جامعة اربد بكاس المجموع العام للفئة.

وفي نهاية السباق قام الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا بتسليم الدروع و الميداليات والكؤوس على المكرمين والمتسابقين والهيئات الفائزة في السباق