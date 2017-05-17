مهرجان احتفالي في اليوم المفتوح لجامعة عمان الأهلية

الاصلاح نيوز-

رعى رئيس هيئة مديري جامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني أمس حفل افتتاح فعاليات المهرجان الاحتفالي الكبير في اليوم المفتوح للجامعة.

وقد افتتحت الفعاليات على أنغام موسيقات قوات الدرك واشتملت على العديد من الفقرات المتنوعة والأنشطة اللامنهجية والترفيهية والعاب التيلي ماتش وعرض للفنون القتالية «فريق قوات الدرك».

واتسم اليوم المفتوح الذي حضره الاستاذ الدكتور صادق حامد رئيس الجامعة ونائبه الاستاذ الدكتور سليمان اللوزي والعمداء وعدد من اعضاء الهيأتين الاكاديمية والادارية وحشد كبير من طلبة الجامعة ومدارس الجامعة والمدعويين، لهذا العام بمشاركة جميع الكليات، حيث تضمن عرض منتوجات طلبة كل كلية على حدة، بالإضافة إلى معارض للصور الفوتوغرافية ومعرض لمركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام ومعرض للكتب المستعملة وجانب خاص بالمشغولات اليدوية وقسم خاص بالأطعمة والاشربة، والألعاب الالكترونية.

وأكد عميد شؤون الطلبة د. ماجد عسيلة خلال كلمته التي ألقاها أن ريع هذا اليوم سيذهب إلى الجمعيات الخيرية ومساعدة الأسر المحتاجة في محافظة البلقاء، مضيفاً أنه « يحق لطلبة الجامعة الفرح والفخر لما ينعم به الأردن من نعمة الأمن والأمان، ولما هيئته إدارة الجامعة من بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة» موجهاً الشكر لكل من أعد ونظم وساهم في إنجاح فعاليات هذا اليوم.

وتضمن اليوم المفتوح أيضا تكريم عدد من طلبة الجامعة والذين حققوا انجازات على مختلف الصعد المحلية والعربية والدولية حيث تم تكريم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثاني في برنامج سباق المعرفة للجامعات الأردنية ، والفائزين في مسابقة الفيلم القصير لطلبة الجامعات لحصولهم على المركز الثاني ، وفريق الجامعة الفائز بالمركز الثامن عالمياً في مناظرات الجامعات الذي أقيم في قطر ، وفريق الجامعة للمحاكمات الصورية لحصوله على المركز الأول في المسابقة الفردية والثاني في الفرق على مستوى الجامعات الأردنية ، والفائزين بالمركز الثاني في المهرجان الوطني التكنولوجي العاشر2017.

كما كرم د. الحوراني موظفة مجمع الأرينا سلام يغمور «الشجاعة» التي قامت بإنقاذ مساعد محافظ العاصمة اثر تعرضه لحادث مؤسف… وكذلك تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي والتي قدمت جوائزها من «ستديو الجبيهة».