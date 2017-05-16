الحكومة تقتطع قرشين عن كل لتر بنزين وسولار

الاصلاح نيوز-

قررت حكومة هاني الملقي، اقتطاع قرشين عن كل لتر بنزين وسولار، منتج داخل الأردن، أو مستورد، لدعم صندوق جديد، يدعى “صندوق دعم نقل الركاب”، ما يعني إضافة قرشين على سعر بيع لتر البنزين أو السولار.

وحسب قانون “تنظيم نقل الركاب”، الذي أقرته الحكومة، ينشأ في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صندوق وطني خاص يسمى “صندوق دعم نقل الركاب”.ويعتبر القانون، “اقتطاع 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى”؛ أحد الأساليب لدعم “صندوق الركاب”.

وتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي تخصصها الحكومة في موازنة الدولة، الرسوم والغرامات، بدل خدمات نقل الركاب، إضافة إلى الهبات والتبرعات.

ويهدف “صندوق الركاب”، إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم خدمات النقل والاستثمار بها، إضافة إلى توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.

ويطلب القانون، من الحاصلين على تراخيص فردية لنقل الركاب على خطوط النقل، تصويب أوضاعهم، من خلال الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات النقل على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة، أو الاشتراك في شركة لإدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط.ويوقع القانون، غرامة بمقدار 5 آلاف دينار، كل من يستمر بتقديم خدمات نقل الركاب بالرغم من سحب ترخيصه، أو نقل الركاب دون ترخيص.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزبد عن 500، كل مرخص له استخدم واسطة نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول.