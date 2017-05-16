الحكومة تُعفي بعض انواع زيت النخيل من زيادة الرسوم الجمركية

الاصلاح نيوز-

أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ابلغه بالموافقة على طلب النقابة باستثناء مستوردات التجار من مادة زيت النخيل التي كان متعاقدا عليها او في طريقها للمملكة قبل الاول من الشهر الحالي من رسوم جمركية الجديدة.

وقال الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان وزارة الصناعة تنسق مع وزارة المالية بخصوص إصدار استثناء من مجلس الوزراء تلبية للطلب العادل الذي تقدمت به النقابة بعد قرار الحكومة الذي فرضت بموجبه رسما جمركيا بمقدار 20 بالمئة على مستوردات المملكة من زيت النخيل لحماية الصناعة الوطنية.

واشار الى ان معظم المستوردين كانوا مرتبطين بعقود مع مصانع ومطاعم بأسعار محددة وتم احتساب تكلفتها على اساس ان المادة كانت معفاة من الرسوم الجمركية التي تم فرضها لاحقا.

وعبر نقيب التجار عن تقديره لاستجابة وزير الصناعة والتجارة لمطلب النقابة بهذه الخصوص حفاظا على مصالح التجار والمستوردين والمستهلك، وحتى لا يقع ظلم عليهم جراء القرار، مشيرا الى انه خاطب وزير الصناعة والتجارة رسميا قبل أيام وقام بطرح القضية للمرة الثانية امام رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع القطاعات الاقتصادية امس الاثنين لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان.

بترا