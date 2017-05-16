الضريبة تفرض 200 دينار غرامة تأخير على الجمعيات الخيرية

الاصلاح نيوز-

شكا رؤساء الجمعيات الخيرية في مختلف انحاء المملكة من قيام دائرة الضريبة بفرض 200 دينار غرامات على الجمعيات المكلفة التي لم تقدم كشوفات ضريبية بأثر رجعي من عام 2010 لغاية تاريخه.

وقال رئيس جمعية عين الباشا الخيرية عبد الحميد ابو حطب تفاجأنا بقرار دائرة الضريبة بفرض غرامات تقدر بـ 200 دينار عن كل عام وبأثر رجعي من عام 2010 لغاية تاريخه.

واضاف ابو حطب ان المادة رقم 3 من نظام الجمعيات تنص على ان الجمعيات الخيرية هي جمعيات غير ربحية ولا يوجد لها دخل سوى التبرعات.

وبين ان رؤساء الجمعيات في محافظة البلقاء اجتمعوا مؤخرا مع رئيس اتحاد الجمعيات لكن من دون فائدة، فكان رده ان هذا قانون ويطبق على الجميع.

واشار الى ان دائرة الضريبة أمهلت الجمعيات الخيرية المكلفة مدة اقصاها نهاية حزيران القادم لسداد هذه الغرامات المترتبة عليهم .

ومن جانبه قال الناطق الاعلامي في دائرة ضريبة الدخل باسم الطراونة ان الجمعيات الخيرية الخاضعة لصفة ‘المكلف’ الضريبي ما قبل 1/1/2015 ملزمة بتقديم الاقرار الضريبي وبعد 1/1/2015 ملزمة بتقديم الاقرار والميزانية.

واضاف الطراونة ان الجمعية الخيرية التي يوجد لها مشاريع او تقيم مشاريع تدر عليها دخلا تنطبق عليها صفة المكلف الضريبي، لافتا الى انها مجبرة بعد تقديم اقرارها الضريبي بدفع المبالغ المرتبة على كل جمعية على حدة بحسب ما تقضيه الشروط والتعليمات، وان اي جمعية تتخلف عن تقديم اقرارها سيترتب عليها غرامة 200 دينار بالاضافة الى انذارات تصل لحد الاغلاق.

ويشار الى انه يتوجب على الجمعيات الخيرية تقديم اقرارها الضريبي خلال مدة اقصها 30/4 من نسيان لكل سنة مالية.