ركود غير مسبوق يجتاح المنطقة الحرة

الاصلاح نيوز –

تشهد المنطقة الحرة في الزرقاء ركودا غير مسبوق على الصعيد التجاري والصناعي بسبب الأزمتين السورية والعراقية وفق ما ورد على لسان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان.

وحذر رمان من اغلاق بعض المنشآت والاستغناء عن العمالة الأردنية العاملة في المناطق الحرة في حال بقي وضع الحدود على ما هو عليه حاليا.

وقال ان الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة غير مطمئنة اذا بقيت الحدود مغلقة، وسيعود ذلك على مستثمري المنطقة الحرة بالخسائر الفادحة.

وزاد رمان انه من الصعوبة الانتقال الى اسواق جديدة للتصدير اليها ولا نستطيع منافسة الاسواق الاوروبية المتطورة مشيرا الى اعتمادهم على الاسواق التقليدية.

وأضاف رمان ان معبر طريبيل يعتبر الشريان الرئيس للمناطق الحرة الاردنية مبينا ان المناطق الحرة الاردنية كانت تصدر مركبات الى السوق العراقي بنحو 1.5 مليار دولار سنويا.

واشار الى انه ومنذ اغلاق معبر طريبيل تراجع تصدير المركبات بنحو 85% مبينا ان المستثمرين في المنطقة الحرة في الزرقاء كانوا يصدرون شهريا نحو 11 الف مركبة، بينما يبلغ التصدير الشهري خلال الفترة الحالية نحو 2000 مركبة فقط.

وأكد رمان ان تصدير المركبات عن طريق البصرة او ميناء العقبة غير مجد ورتب كلفا كبيرة على المستثمرين المصدرين، الامر الذي ادى الى عزوف بعض المستثمرين عن التصدير نتيجة الكلف الباهظة المترتبة عليهم.

واضاف ان المستثمر يدفع اجور نقل على المركبة الواحدة عبر منفذ البصرة نحو 500 دولار، في حين كان يدفع اجور نقل في وقت سابق بنحو 100 دولار لنقل مركبته الى بغداد عبر منفذ طريبيل.

وطالب رمان الجهات المعنية بضرورة العمل على اجراء اتصالات مكثفة مع الجانب العراقي للعمل على اعادة فتح منفذ طريبيل للحد من الخسائر التي لحقت بالمستثمرين العراقيين المقيمين في المملكة.