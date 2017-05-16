“الامن” يوضح اسباب توقيف الزميل العتوم

الاصلاح نيوز-

كشف مصدر أمني عن سبب توقيف الزميل نصر العتوم مراسل قناة اليرموك الفضائية خلال افتتاح مبنى للضمان الاجتماعي في جرش اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن الأمن لاحظ وجود مندوب الفضائية ‘العتوم’ يحمل مايكروفون عليه شعار قناة اليرموك الممنوعة من العمل في الاردن.

الأمر الذي دعا الاجهزة الامنية الى توقيفه، وتوديعه لمركز امن المدينة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.

وكانت قناة اليرموك اصدرت بيانا سابقا قالت فيه ‘تفاجأت قناة اليرموك الفضائية قيام هيئة الإعلام مصحوبة بالأجهزة الأمنية بإغلاق أستوديوهات البث المباشر التي تبث من خلالها القناة دون سابق إنذار ، مما تسبب بتوقف البث المباشر لبرامج القناة.’