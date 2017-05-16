الملك ينعم على البروفيسور ياغي بوسام التميز من الدرجة الأولى

الاصلاح نيوز-

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، العالم الأردني البروفيسور عمر ياغي، أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا بيركلي، والحاصل على المرتبة الثانية في قائمة أشهر وأفضل علماء الكيمياء في العالم.

وأعرب جلالة الملك خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي يحققها الأردنيون في الخارج، لافتا جلالته إلى أن الأردن يرحب دوما بعودة واحتضان أبنائه من العلماء وأصحاب الكفاءات ليسخروا علمهم وإبداعاتهم في خدمة وطنهم.

وأنعم جلالة الملك على البروفيسور ياغي بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لجهوده الرائدة والمتميزة في مجال الأبحاث العلمية والتعليم والكيمياء.

من جانبه، أشار البروفيسور ياغي خلال اللقاء الذي حضرته سمو الأميرة سمية بنت الحسن، أنه بصدد إطلاق مبادرة للعلوم والتكنولوجيا تحمل اسم جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تحفيز الشباب الأردنيين على الإبداع والتميز في هذه المجالات.

كما قدم إيجازا عن مشروع مختبر المعادن العضوية الذي ستنفذه جامعة كاليفورنيا بيركلي في الجمعية العلمية الملكية، كمنشأة بحثية لتحفيز الإبداع للشباب والباحثين في الأردن والمنطقة في مجالات الكيمياء والفيزياء والهندسة.

يشار إلى أنه تم ترشيح البروفيسور ياغي الذي صنف كثاني أفضل عالم كيميائي في العالم عام 2011، لجائزة نوبل في الكيمياء عام 2015.(بترا)