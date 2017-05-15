مبادرة لتدوير النفايات في جامعة عمان الأهلية

الاصلاح نيوز-

انطلاقاً من أهمية عملية تدوير النفايات في المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث قام طلبة قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية وطلبة مساق البيئة والسلامة العامة في كلية الآداب والعلوم / جامعة عمان الأهلية منتصف الاسبوع المنصرم بعمل وحدات تدوير نفايات موزعة على مرافق الجامعة، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعريف الطلبة بأن عملية فصل النفايات وتدويرها هي طريقة حضارية واقتصادية للتخلص من النفايات.

فيما قام الطلبة بطلاء حديقة كلية الآداب والعلوم وتجهيزها وزراعتها بإشراف الدكتورة ختام العناتي ومشاركة كادر الكلية.