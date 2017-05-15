رزان مغربي تثأر من إليسا بعد إحراجها لها على الهواء مباشرة

الاصلاح نيوزـ

انتقمت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، من مواطنتها إليسا، بعد إحراج الأخيرة لها على الهواء مباشرة في حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية.

رزان مغربي حلت ضيفة على برنامج “لهون وبس″، مع الإعلامي هشام حداد، والمذا عبر فضائية lbc، وأعادت رزان تمثيل المشهد مرة ثانية بمساعدة الفنانة الكوميدية اللبنانية بونيتا سعادة.

وأتقنت بونيتا سعادة، تقليد إليسا منذ لحظة صعودها على المسرح لتسلُّم الجائزة، مرورًا بضحكة أطلقتها بعد مداعبة الجمهور، وقولها موجهة الحديث لرزان “لا تزعلي مني ولا تأخذيها شخصية.. لكن إنت شكيتي إني بدفع فلوس لأحصل على جائزة ميوزك أوورد، بتمنَّى تكوني الآن عرفتي أني أستحق هذه الجوائز″.

وأضافت “قاعدة على قلبي هذه الشغلة.. إن شاء الله اليوم تكوني تأكدت أني أخذت هذه الجوائز عن استحقاق”.

رزان مغربي، كانت تتابع المشهد ضاحكة، إلى جانب حدّاد الذي طلب منها الرد على الكلام وقد أتيحت له الفرصة قالت ردي سيكون: “أحبك إليسا”.