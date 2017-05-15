إعلامي لبناني يحرج محمد حماقي في حفل توزيع جوائز “الموريكس دور”

الاصلاح نيوزـ

تعرض الفنان المصري محمد حماقي، لموقف محرج خلال حضوره لتسلم جائزته في حفل الموريكس دور في دورته الـ 17.

الإعلامي اللبناني زافين قال خلال تقديمه لحمد حماقي قبل صعوده على المسرح لإستلام جائزته: “إنه لا يعرف شيئًا عن حماقي وهو متحمس للقائه، لكنّ كل الأغاني التي يسمعها ويحبّها في مصر، تكون له”.

من جهته، رد محمد حماقي على هذا الموقف، بعد إهداء الجائزة لزوجته نهلة الجارحي التي حضرت معه رغم شهوور حملها الأخيرة، متوجهًا إلى زافين بقوله: “أنا كمان حابب أقولك إني أول مرة أشوفك النهار ده، بس أنا حبيتك كتير”.

يذكر أن محمد حماقي حصد جائزة أفضل مطرب عربي خلال الحفل.