المغنية ريهانا رفضت الارتباط بنجم الريال الجزائري الأصل كريم بنزيما

الاصلاح نيوزـ

قال موقع “دون بالون روزا” الإسباني، أن هناك عقبة وحيدة تقف في طريق سعادة نجم ريال مدريد كريم بنزيما والمغنية ريهانا، وهو حبيب ريهانا السابق المغني كريس براون.

وأضاف الموقع الإسباني “ريهانا أحبّت كريم وكانت تقضي معه الكثير من الوقت المرح، ولكنها أخبرته أنها لا تريد أن تكسر قلبه، كما اعترفت له بأنها ما زالت تحب كريس براون الذي انفصلت عنه في عام 2009″.

وتعود العلاقة بين بنزيما و ريهانا إلى مونديال البرازيل 2014 ونقل أصدقاءه أنه كان يفكر جديا في التقدم للزواج من النجمة العالمية في حديث لمجلة Look الأسبوعية البريطانية.

وأشار أصدقاء بنزيما للمجلة البريطانية إلى أنهم سمعوا ريهانا تقول انها لم تمر بتجربة عاطفية شبيهة في حياتها من قبل وهي تثق ببنزيما كأفضل صديق.

وانفصلت ريهانا عن كريس براون في 2009 بعدما اعتدى عليها بالضرب وهددها بالقتل وتركها مغشى عليها في الشارع، فقاضته وحصلت على حكم ضده.

ومنذ ذلك الوقت، يحاول براون مصالحة ريهانا ولكنها ترفض إلا أنها صرحت في 2012 أنها ما زالت تحبه.