غرفة الصناعة تعدّ قائمة بالطاقة الإنتاجية لـ 1200 مصنع

الاصلاح نيوز-

قال مصدر صناعي مطلع أن غرفة صناعة الاردن انتهت من أعداد قائمة في المصانع والطاقة الانتاجية لها لغايات التصدير الى العراق واعفائها من الرسوم الجمركية التي فرضتها العراق على مستورداتها من الخارج والبالغة 30%.

وبين المصدر أن الغرفة ستسلم وزارة الصناعة والتجارة اليوم القائمة لابلاغ الجانب العراقي بها تمهيدا لاجتماع المتضررين من الطرفين بهذا الخصوص مشيرا الى أن عدد المصانع التي حصرتها الغرفة لغاية معرفة الطاقة الانتاجية لها بلغ ما يقارب 1300 مصنع بمختلف القطاعات والصناعات.

وأشار المصدر أن معظم المصانع الاردنية المشمولة في القائمة كانت تصدر الى العراق بالسابق ومازال يصدر العديد منا حاليا عبر الحدود الكويتية ، متوقعا أن يلتقي الجانبان الاردني والعراقي قريبا في عمان لمراجعة القائمة والتشاور فيها لغايات اعفائها من الرسوم الجمركية.وكان الجانب العراقي طلب من الجانب الاردني تحديد عدد المصانع والطاقة الانتاجية لها لغايات ضمان عدم قيام الصناعيين باعادة التصدير وأستغلال اعفائها من الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا.

وكان العراق قد فرض ضريبة تقدر بـ 30% على الصادرات الاردنية اليها خلال الشهر الماضي مما جعل العديد من الصناعيين والمصدرين الاردنيين يطالبون الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالتواصل مع الجانب العراقي لاستثناء الصادرات الاردنية من هذه الضريبة.

وتعتبر العراق من اهم الاسواق التصديرية للصناعات الوطنية حيث تشكل صادراتنا ما يقارب 1.4 مليار سنويا تراجعت الى اكثر من النصف جراء الاغلاق الحدودي بسبب الاجراءات الامنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.

ويشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.

وشهدت الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 %، لتصل الى 212.3 مليون دينار، مقابل 357.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.

“الراي”