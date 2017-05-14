اتحاد مزارعي وادي الاردن يوقع اتفاقية تأمين صحي للمزارعين

الاصلاح نيوز-

وقع اتحاد مزارعي وادي الاردن اتفاقية تأمين صحي مع ‘شركة المتضامنون لإدارة النفقات الطبية ‘لإنشاء صندوق لتغطية نفقات الخدمات الصحية والطبية لمزارعي وادي الاردن.

وقال رئيس الاتحاد عدنان الخدام ان توقيع الاتفاقية يأتي لتقديم اقل ما يمكن لمزارعي الوادي للتخفيف عن كاهلهم خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، لافتا الى ان التأمين الصحي ضروري لتعزيز صمود المزارع في ارضه خاصة وان غالبيتهم لا يخضعون لأي تامين صحي اخر.

واشار الخدام الى ان هذا الانجاز جاء بعد ثلاث سنوات من العمل والبحث عن افضل الاسعار واقلها بالنسبة للمزارعين لتعم الفائدة اكبر شريحة من ابناء الوادي، موضحا ان كلفة التامين تتراوح ما بين 220 دينارا للدرجة الخاصة و200 دينار للدرجة الاولى و دينار 180 للدرجة الثانية وبإمكان أي مزارع الاشتراك او اشراك افراد عائلته في التامين.

ودعا الخدام المزارعين الى الاشتراك في صندوق التامين الصحي وتامين افراد عائلاتهم لما له من فوائد كبيرة كالحصول على خدمة صحية افضل في ظل محدودية الدخل والكلف العالية للمعالجة، مشيرا الى ان الشركة المؤمنة ودعما منها للمزارع الاردني خفضت اسعار التامين ليكون بمقدور الجميع وخاصة ذوي الدخل المحدود من الاشتراك فيه.

وبحسب الاتفاقية فان التامين الصحي للمنتفعين يشمل كلف العلاج في جميع المستشفيات والمراكز الطبية واطباء القطاع الخاص اضافة الى خدمات الاشعة والمختبر واثمان العلاجات.

من جانبه اكد مدير شركة التامين ابراهيم قمحية انه جرى تقديم اقل الاسعار مقارنة مع الشركات والمؤسسات الاخرى بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم خاصة في ظل الظروف التي يمر بها القطاع الزراعي، مبينا ان الشركة ستقدم الرعاية الصحية والخدمات الطبية من خلال التكفل بتغطية التكاليف المترتبة على العلاج سواء في العيادات المراكز الصحية والمستشفيات، وتوجيه المشتركين نحو الاماكن التي تقدم الخدمات الطبية والتكفل في توفيرها، توفير الرعاية الصحة المتكاملة.

واضاف قمحية انه جرى الاتفاق على ان تقوم الشركة بإنشاء مركز طبي شامل في منطقة دير علا يشمل الطب العام والأسنان وأطباء اختصاص ومختبر وصيدلية وسيارة اسعاف، موضحا ان انشاء المركز مرهون بوصول عدد المشتركين من المزارعين الى 5 الاف مشترك وستؤول ملكية المركز بعد ثلاثة سنوات للاتحاد.

بترا