ماكرون يتسلم السلطة والشفرات النووية

الاصلاح نيوز-

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، إن أوروبا سيعاد إطلاقها من جديد، متعهدا بتعزيز المؤسسات.

ودافع ماكرون، أثناء حملته الانتخابية، عن بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وانتقد بشدة برنامج منافسته السابقة، مارين لوبن، انسحاب فرنسا من التكتل، بذريعة استرجاع السيادة.

وأكد ماكرون، في خطاب تسلم السلطة من الرئيس الاشتراكي، فرانسوا هولاند، أن ثمة حاجة اليوم إلى أووربا أكثر فعالية وسياسية، مضيفا أن العالم وأوروبا في حاجة إلى فرنسا أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح الرئيس الجديد أنه لن يتنازل عن أي من الالتزامات التي قطعها على نفسه، مشيرا إلى أنه سيعمل على تنفيذ اتفاق باريس للمناخ ومحاربة الإرهاب.

وتولى أصغر رؤساء فرنسا المنتخبين سنا، الوسطي إيمانويل ماكرون، الأحد، مهامه الرئاسية رسميا، الأحد، بعد أسبوع من فوزه على منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وبدأت مراسم تسليم السلطة في قصر الإليزيه عند الساعة العاشرة (08:00 ت غ) في مراسم رسمية وتقليدية في العاصمة الفرنسية بحماية حوالي 1500 شرطي.

واستقبل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند الرئيس المنتخب أمام الإليزيه، قبل أن يعقدا لقاء على انفراد سلمه فيه شفرات السلاح النووي.