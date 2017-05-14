“تكنولوجيا المعلومات” يحذر الشركات من هجمات الكترونية قد تستهدف اجهزتها

الاصلاح نيوز-

حذر مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الدكتور بهاء الخصاونة من موجة هجمات إلكترونية جديدة، قد تستهدف الشركات والمؤسسات في الاردن عقب استهدافها لمعظم دول العالم.

ودعا الخصاونة خلال لقاء مباشر عبر التلفزيون الأردني، المؤسسات والشركات كافة لاخذ نسخة احتياطية من بياناتها الالكترونية، تجنبا لفقدانها أو العبث بها في حال إصابة الأجهزة الحاسوبية بالفايروس ‘الخبيث’.

وقال الخصاونة ان هذا الفيروس من أخطر المشكلات الالكترونية التي واجهها العالم، مشيرا الى تعرض دول بنسب كبيرة.

وبين ان هذا الخلل جاء بسبب ثغرة في اصدارات ويندوز المثبتة على الاجهزة، مؤكدا ان الشركة المصدرة عالجت الخلل عبر تحديث للاصدار، الا ان المشكلة بقت في الشركات التي لم تحدث الاصدار المثبت على اجهزتها.

وأكد ان المركز لم يتلق اي شكوى أو بلاغ حول أي هجوم إلكتروني بشكل رسمي مشيرا إلى أن معظم المؤسسات والشركات في الاردن تعمل على تحديث برامج الحماية الخاصة بها باستمرار.

وتابع الخصاونة ‘الإجراءات المتبعة من اجل حماية البرامج والسعات التخزينية الالكترونية لا تعني اننا بعيدون من الفايروس’، موضحاً أن الاستخدام الخاطئ من المستخدم أو استقبال الرسائل مجهولة المصدر قد تعرضها لـ ‘التهكير’ والعبث بمحتوياتها.