مصنع إسمنت الرشادية يغلق أبوابه أمام المعتصمين

الاصلاح نيوز-

حال إغلاق بوابات مصنع إسمنت الرشادية صباح اليوم الأحد، دون دخول الموظفين المعتصمين إليه، بعد أن أوقفت الشركة خط الإنتاج على خلفية احتجاجات العمال للمطالبة بزيادات سنوية واستثنائية كانت الشركة قد وعدت بصرفها، وبمنحهم مكافأة نهاية الخدمة وحوافز أخرى منحت لغيرهم.

وأشار عضو نقابة العاملين في المصنع أحمد الزيدانيين، إلى أن الشركة تماطل بمنح حقوق العمال التي وصفها بالمشروعة، مبينا أن العمال لم يوقفوا عمليات التعبئة والإنتاج وأن الشركة تتهم العاملين للتنصل من إعطائهم حقوقهم.

وأضاف أن الإغلاق طال مرافق الشركة المختلفة كمدارس المدينة السكنية وعيادة المصنع.